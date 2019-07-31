  • الأربعاء 31 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر03:57 م
بحث متقدم
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: "أنا بعملكم مشروع قومي كبير يا مصريين"

الترجي

رسميًا.. الترجي بطلا لدوري أبطال أفريقيا

الرئيس السيسي

"السيسي" لوزير الاتصالات: "عايزين نفهم اللي بنعمله معناه إيه"

المستشار مرتضى منصور

رئيس الزمالك: هذه الشخصيات متورطة في هروب “كهربا”

الهند

الهند تحسم جدل الطلاق بـ"التلاتة" للمسلمين

أرشيفية

بشرى سارة تسعد المصريين بشأن لحوم الأضاحي

مرتضى

مرتضى: على معلول أسوأ لاعب تونسي شفته فى حياتى

الرئيس عبد الفتاح السيسي

"السيسي" يقاطع وكيل الرقابة الإدارية بسؤال قوي

مرتضي منصور

مرتضى يعرض صورًا فاضحة لكهربا بمؤتمر الزمالك

من المؤتمر

مرتضى عن الصفقات: "قل أعوذ برب الفلق من عين سيد عبد الحفيظ"

رئيس الزمالك: كنت بلاعب الأهلي واتحاد الكرة ولجنة المسابقات

الرياضة

مرتضي منصور في المؤتمر
مرتضي منصور في المؤتمر

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

مرتضى يهدي أغنية مسيئة لـ"الخطيب" عقب خسارة القمة

#

عامر حسين: الأهلي والزمالك وافقا على هذا الأمر

#

الأمن يوافق على 30 ألف مشجع بنهائى الكونفدرالية

#

شاهد .. الخطيب يمنع جماهير الأهلي من سب الزمالك

اتحاد الكرة

الزمالك

مرتضى منصور

المسابقات

صفقات جديدة

عرض رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، بعض التسجيلات المصور لبعض الأخطاء التحكيمية التي ظهرت في مباريات الأهلي ببطولة الدوري المصري، حيث علق عليها قائلاً: مبروك الدوري يا اتحاد الكرة أنا مكنتش بلاعب الأهلى كنت بلاعب اتحاد كورة ولجنة مسابقات.. أول مرة في حياتي أرى مباراة من الأسبوع الثامن عشر تلعب في الدور الأول، واسأل هل عامر حسين ما زال موجودًا في منصبه؟
وتابع مرتضى خلال مؤتمر تقديم الصفقات الجديد المنعقد بالنادي: "الأهلي واجه الداخلية ثم الجونة لأنها مباريات سهلة، ولجنة المسابقات سهلت عليهم المنافسات بالإبعاد عن المباريات الصعبة".

وعرض مرتضى فيديو لأخطاء الحكام الموسم الماضي لقاءات الأهلي أمام إنبي ووادي دجلة والجونة مؤكدًا أن جمهور الأهلي يعلم ذلك.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يخوفونك بالآخرة!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

الطلاق في مصر..قنبلة على الأعتاب

د. هشام الحمامي

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

الصحافة والكنيسة القبطية

القس مكاريوس فهيم قليني

مستقبل الحضارة الغربية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» خادمة تستضيف صديقها ليتحرش بابنة مخدومتها
» "السيسي": هذا الشيء قادر على أن يشل الدولة
» أين تقع أرض الموت؟
» الزمالك يواجه الترجى فى السوبر الأفريقي في هذا التوقيت
» كيف يعالج الخيار الشيخوخة والسكتة الدماغية؟
» رئيس الزمالك: كنت بلاعب الأهلي واتحاد الكرة ولجنة المسابقات
» مبروك عطية: الجلوس على المقاهي حرام شرعًا
» كيف تتغلب على الانتفاخ بخطوات بسيطة
» جزيرة تظهر وتختفي.. تعرف على مكانها
» بالصور.. بدء مؤتمر الصفقات الجديدة للزمالك
» شاهد.. سعودي يستقبل الحجيج الروس في مزرعته

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    06:56 م

  • فجر

    03:41

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
محمد مرسي
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج