» رئيس الزمالك: كنت بلاعب الأهلي واتحاد الكرة ولجنة المسابقات

31 يوليه 2019 - 01:57 م

عرض رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، بعض التسجيلات المصور لبعض الأخطاء التحكيمية التي ظهرت في مباريات الأهلي ببطولة الدوري المصري، حيث علق عليها قائلاً: مبروك الدوري يا اتحاد الكرة أنا مكنتش بلاعب الأهلى كنت بلاعب اتحاد كورة ولجنة مسابقات.. أول مرة في حياتي أرى مباراة من الأسبوع الثامن عشر تلعب في الدور الأول، واسأل هل عامر حسين ما زال موجودًا في منصبه؟





وتابع مرتضى خلال مؤتمر تقديم الصفقات الجديد المنعقد بالنادي: "الأهلي واجه الداخلية ثم الجونة لأنها مباريات سهلة، ولجنة المسابقات سهلت عليهم المنافسات بالإبعاد عن المباريات الصعبة".



