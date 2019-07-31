رسميًا.. الترجي بطلا لدوري أبطال أفريقيا

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الترجي
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وكالات - الدويني فولي

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم فوز الترجي التونسي ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعد رفض الشكوي التى تقدم بها الوداد المغربي.

وكان الوداد قد تقدم بشكوي للاتحاد الأفريقي يطلب فيها إعادة مباراته مع الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، نظرًا لسوء التحكيم في المباراة ، فقد تم إلغاء هدف للوداد بداعي التسلل بعد الرجوع للفار.
وشهدت مباراة الذهاب بين الفريقين تعادل بنتيجة هدف لكل فريق، في حين استطاع الترجي خطف بطاقة التأهل والفوز بالبطولة في مباراة الإياب بعد الفوز بنتيجة هدفين لهدف لمجموع المبارتين.
وبإعلان الترجي بطلاً لدوري أبطال أفريقيا، يواجه فريق الزمالك المصري في السوبر الأفريقي، بعد انتظار إعلان الفائز بالبطولة.

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