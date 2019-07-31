رسميًا.. الترجي بطلا لدوري أبطال أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم فوز الترجي التونسي ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعد رفض الشكوي التى تقدم بها الوداد المغربي.





وكان الوداد قد تقدم بشكوي للاتحاد الأفريقي يطلب فيها إعادة مباراته مع الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، نظرًا لسوء التحكيم في المباراة ، فقد تم إلغاء هدف للوداد بداعي التسلل بعد الرجوع للفار.



