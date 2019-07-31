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الزمالك يواجه الترجى فى السوبر الأفريقي في هذا التوقيت

الرياضة

الزمالك
الزمالك

وكالات - الدويني فولي

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أقرت المحكمة الرياضية بأن الفائز ببطولة دوري أبطال أفريقيا هو “الترجي” وهو ما يجعل هناك مواجهة مرتقبة بين الزمالك، بطل الكونفدرالية، والترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا، بعد فاصل طويل من النزاع حول إعادة مباراة نهائي دوري الأبطال.
وحدد الاتحاد الأفريقي منتصف أغسطس ليكون موعدًا لمباراة السوبر الأفريقي بين الفريقين، على أن تقام المباراة بدولة الإمارات.

وستعد مباراة السوبر الأفريقي أول ظهور للصفقات الجديدة التي أبرمها نادي الزمالك، وأعلن عنها منذ قليل المستشار مرتضى منصور، في مؤتمر صحفي داخل النادي.
 
وتعاقد الزمالك مع 10 صفقات جديدة هم: “محمد عواد حارس الإسماعيلي ومحمد أوناجم جناج الوداد المغربي وأشرف بن شرقي مهاجم الهلال السعودي ومحمد صبحي حارس بتروجت ومحمد أبو جبل حارس سموحة ومحمد عبد الشافي ظهير أهلي جدة وإسلام جابر المنضم من المقاصة وكريم بامبو ويشهد المؤتمر الصحفي حضور محمود عبد الرازق شيكابالا بعد قرار الإدارة بعودته ومصطفى محمد مهاجم الفريق”.

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