» خادمة تستضيف صديقها ليتحرش بابنة مخدومتها

31 يوليه 2019 - 02:45 م

أصدرت محكمة الجنايات في دبي بالحبس 3 سنوات بحق كهربائي من جنسية دولة آسيوية اعتاد هتك عرض طفلة في العاشرة من عمرها بالإكراه مرات عدة كلما سمحت له خادمة المنزل بالتسلل إلى الداخل للقائها في بيت مخدومتها في إطار علاقة غير شرعية تربط بينهما.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأن الطفلة المجني عليها أوربية كانت تتواجد بمفردها في المنزل حين تسمح الخادمة 43 عاماً للكهربائي 43 عاماً بالدخول وبعد قضائهما فترة سوياً في غرفتها يخرج إلى صالة المعيشة حيث تشاهد المجني عليها التليفزيون ويجلس إلى جوارها ويلمس أجزاء حساسة من جسدها، ويحذرها من إخبار والديها أو أي شخص بذلك.

وقالت الطفلة إنها ظلت خائفة من أن تخبر أحداً فترة طويلة، حتى أفصحت عن سرها لزميلتها في المدرسة، فنصحتها الأخيرة بالحديث إلى الخادمة، وحين فعلت ذلك طلبت منها الأخيرة بعدم إبلاغ أمها لكن أخبرت الطفلة والدتها أخيراً بما يحدث.

وقالت أم الطفلة في تحقيقات النيابة العامة إنها كانت مصدومة حين أخبرتها طفلتها بأن المتهم ظل يتحرش بها جنسياً على مدار أشهر طويلة، وتم القبض على المتهم واكتشاف علاقته بالخادمة، وأدين بهتك عرض المجني عليها بالإكراه وحكم عليه بالإبعاد بعد انقضاء فترة العقوبة.