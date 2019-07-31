تحذير شديد من «واتس آب»: لا تفتحوا هذه الرسالة

31 يوليه 2019 - 04:42 م

انتشر تحذير صارخ لمستخدمي “واتس آب” من عملية احتيال جديدة تقدم بيانات إنترنت مجانية، وفقا للتقارير.

وحذر الخبراء من النقر على رابط مرفق في رسالة من “واتس آب”، تعرض تقديم 1000 غيغابايت من بيانات الإنترنت مجانا.

ويقول الباحثون في شركة الأمن السيبراني ESET ، إنها عملية احتيال جديدة تهدف إلى خداع المستخدمين.

ويقترح المحتالون تقديم البيانات المجانية، “احتفالا بالذكرى السنوية لتطبيق “واتس آب””.

ولكن الرابط URL لا يتبع لموقع “واتس آب” الرسمي، حيث أعده القراصنة المحتالون كخدعة لسرقة المعلومات الشخصية.

ويقول الخبر السار إن عملية الاحتيال تبدو غير ضارة نسبيا في الوقت الحالي، حيث تقدم استبيانا يطرح أسئلة حول مكان العثور على العرض والآراء حول تطبيق المراسلة الشهير.

ثم يدعو الرابط إلى مشاركة العرض مع 30 مستخدم إضافي، للحصول على “مكافأة” كبيرة.

ويقول خبراء في ESET إن المحتالين يقومون بتجميع نقرات الإعلانات الزائفة، لكسب المال من المعلنين. ولكنهم حذروا أيضا من أن موقع الاحتيال قد يتحول إلى عملية تصيد “في أي وقت”، يمكن أن تؤدي إلى تهكير حسابات الإنترنت، وحتى خسارة مبالغ كبيرة من المال. كما يمكن استخدام الرابط المخادع لتثبيت “برامج خبيثة” على الهاتف، ما يؤدي إلى نتائج خطيرة بالمثل.

وينصح بتجاهل الرسالة وعدم مشاركتها مع الأصدقاء.