"فيفا" يعلن أسماء المرشحين لجائزة The Best

31 يوليه 2019 - 05:01 م

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، عن قائمة من 10 مرشحين لنيل جائزة The Best لأفضل لاعب لعام 2019.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز في حفل الجوائز الذي سيقام يوم الاثنين 23 سبتمبر في ميلانو بإيطاليا، بعد اختيار الفائز في هذه الجائزة عن طريق التصويت من قبل مدربي المنتخبات الوطنية، وقادة المنتخبات، وممثلين عن وسائل الإعلام، وجماهير اللعبة.

وضمت قائمة المرشحين كل من:

محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي

كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي

فرانك دي يونج، لاعب برشلونة الإسباني

ماتياس دي ليخيت، لاعب يوفنتوس الإيطالي

إيدين هازارد، لاعب ريال مدريد الإسباني

هاري كين، مهاجم توتنهام الإنجليزي

ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي

كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي

ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني

فيرجيل فان دايك، لاعب ليفربول الإنجليزي