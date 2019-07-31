» تجريم «الطلاق بالثلاثة» بقوة القانون

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الهند

قانون

طلاق

تجريم

أجاز المشرعون في الهند يوم أمس الثلاثاء مشروع قانون ينهي الطلاق البائن الشفهي عند المسلمين، وذلك بعد عامين من حكم المحكمة العليا الذي قضى بأن هذه الممارسة تنتهك الحقوق الدستورية للنساء المسلمات.

وقال وزير القانون رافي شنكار براساد إن الموافقة على مشروع القانون من قبل الغرفة العليا بالبرلمان تعكس تمكين المرأة وتغير صورة الهند.

وكانت الغرفة الدنيا الأقوى بالبرلمان قد وافقت على مشروع القانون الأسبوع الماضي.

ويصبح التشريع قانوناً بعد موافقة رئيس الهند عليه، وهو إجراء شكلي.

يشار إلى أن معظم المسلمين في الهند، والبالغ عددهم 170 مليون نسمة، يحكمهم قانون الأحوال الشخصية للمسلمين فيما يتعلق بشؤون الأسرة.

ويتضمن القانون السماح للرجال المسلمين بتطليق زوجاتهم بقول «طالق»، ثلاث مرات وليس بالضرورة على التوالي، بل في أي وقت وبأي وسيلة، بما في ذلك عبر الهاتف أو الرسائل النصية أو منشورات وسائل التواصل الاجتماعي.

وحظرت هذه الممارسة أكثر من 20 دولة، بما في ذلك باكستان المجاورة.

ويعد التصويت بالموافقة بواقع 99 مقابل 84 نائباً الثلاثاء انتصاراً لحكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وكانت المعارضة قد عرقلت تمرير مشروع القانون لأكثر من عام، إذ افتقر الحزب الحاكم إلى دعم الأغلبية في الغرفة الدنيا من البرلمان.

وساعد انقسام في صفوف المعارضة الحكومة على اكتساب الأغلبية.

وفي السياق، قال غلام نبي أزاد، القيادي في حزب المؤتمر، إن أحزاب المعارضة عارضت فقرة في التشريع تقضي بالسجن 3 سنوات على أي زوج يطلق زوجته بطريقة كهذه، مجادلين بأن هذه العقوبة غير موجود في أي ديانة.

كما قالت المعارضة إن مشروع القانون ليس واضحاً في شأن النفقة الزوجية إذا سجن الرجال بسبب الطلاق الفوري.

ورفض كلا مجلسي البرلمان موقف المعارضة وإحالة مشروع القانون إلى لجنة برلمانية للنظر في تلك المواد.


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