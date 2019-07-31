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وصية الأمير بندر للملك سلمان قبل لحظات من وفاته

عرب وعالم

الملك سلمان مع الأمير بندر
الملك سلمان مع الأمير بندر

محمد فضل

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نشر الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود، مقطع فيديو مؤثر من زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، لشقيقه الأمير بندر بن عبدالعزيز، في إحدى المستشفيات قبل وفاته.

وبدا الأمير بندر وهو يتحدث بصوت يعتريه الضعف من شدة المرض، إلى الملك سلمان، ويوصيه بطاعة الله في السر والعلن، فيما يرد عليه الملك سلمان بأن الدولة قامت على الإسلام.

وكتب الأمير سطام تعليقًا على الفيديو :« كلمات من ذهب قالها الأمير بندر رحمه الله للملك سلمان بطاعة الله في السر والعلن ويرد عليه الملك سلمان حفظه الله بكلمات من ذهب "نحن دولة  قامت على الإسلام».

وتابع :« رحم الله أمير الفضائل بندر بن عبد العزيز وحفظ الله ملك الحزم سلمان بن عبد العزيز»

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مع الفيديو داعين الله أن يرحم الأمير بندر، وقال أحد المتابعين:« نعم الموصى ونعم الموصى اليه، رحم الله الأمير بندر وحفظ الله خادم الحرمين وأدام الخير والامن والاستقرار لهذا البلد وأبنائه».

بينما كتب آخر :« غرفته متواضعه جداً .. رحمه الله رحمة واسعه»، بينما علق آخر:« رحم الله الأمير بندر بن عبدالعزيز وغفر له واسكنه فسيح جناته وحفظ الله الوالد .العزيز على قلوبنا الملك سلمان بن عبدالعزيز .وأطال في عمره يارب العالمين».

وأصدر الديوان الملكي السعودي بيانا نعى فيه الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وجاء في البيان بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" الأحد الماضي :

"انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم الأحد الموافق 25 / 11 / 1440هـ صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه - إن شاء الله - بعد صلاة العشاء ليوم غدٍ الاثنين الموافق 26 / 11 / 1440هـ بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".


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