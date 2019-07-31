«السيسي» لوزير المالية: «منشفها علينا»

31 يوليه 2019 - 05:52 م

مازح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مطالبًا الأخير بتقديم الدعم لمبادرة "حياة كريمة" التى ترعاها الدولة لحماية الأسر الأكثر فقرًا.

وقال السيسي لوزير المالية، خلال المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، "إنت فيه فائض والعملية ماشية معاك كويس ومنشفها علينا ومغلبنا إدى رقم لمبادرة حياة كريمة، مبنتكلمش فى الحالة دى غير بالمليار.. مش كده، يبقى فيه دعم من الحكومة لمبادرة حياة كريمة".

وأكد الرئيس أن مبادرة "حياة كريمة"، محاولة لمعالجة مسائل مزمنة فى المناطق الأكثر فقرًا على الإطلاق وتغييرها بشكل ملموس، مشيرا إلى أهمية البحث عن الحلول المبتكرة والمبادرات بهدف معالجة المشاكل حتى يقوى الاقتصاد.

وأضاف أن "دولة زى مصر عاوزة موازنة على الأقل تريليون دولار علشان ظروفنا الاقتصادية صعبة مع تراكم المشاكل عبر السنوات، معقبا:"لازم الدولة المصرية خلال السنتين ثلاثة اللى جايين تكون دولة تانية".

وتابع الرئيس: "إنت عاوز 18 تريليون جنيه بشكل مستمر علشان تحل كل المشاكل التى تم طرحها طيب ده ممكن؟، أه بس هايخد وقت، طيب إحنا رايحين ليه أه والله، إن شاء الله بس ها يخد جهد وقت ومن ضمن الوقت والجهد خطة الاصلاح الاقتصادى، ولو كنا ماشيين زى ما احنا كنا ماشيين قبل كده كانت مصر هاتخرب فى نوفمبر 2016، طيب تخرب ليه لأن مكنش معانا فلوس نجيب مستلزمات إنتاج للمصانع، تتراكم العمالة فى الشوارع تحصل ثورة تهد البلد دى".