» القضاء الإداري يقضي بعدم الاختصاص فى "حظر النقاب"

31 يوليه 2019 - 06:27 م

قضت الدائرة الأولى "حقوق وحريات" بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى رقم 60680 لسنة 71 ق، المقامة من سمير صبري المحامي، لإلزام الأزهر الشريف ومجلس النواب بإصدار تشريع بحظر ارتداء النقاب.

وأوضح الهيثم هاشم سعد المحامي، أن القضية المرفوعة من المحامي سمير صبري جانبها الصواب، لافتئاته على الحقوق والحريات العامة، وأنه ليس من حقه إلزام مجلس النواب بإصدار قانون لحظر النقاب.



وأكد سعد، أن من حق المرأة المسلمة ارتداء الزي الشرعي الذي أقره الإسلام، والذي ترى فيه المحافظة على احتشسامها ووقارها، وهذا ما أرسته مبادئ المحكمة الإدارية العليا.