» رسميًا.. الأهلي يضم ثالث صفقاته الصيفية

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قفشة

حصل مجلس إدارة النادي الأهلي على توقيع محمد مجدي قفشة صانع ألعاب فريق بيراميدز، ليصبح ثالث صفقات القلعة الحمراء خلال فترة الصيفية الحالية.

ومن المنتظر أن يٌعلن الأهلي عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة، مقابل 20 مليون جنيه بعقد يمتد إلى 5 سنوات قادمة.

وحسمت رغبة قفشة انتقاله للأهلي بعد تفضيله ارتداء القميص الأحمر على نادي الزمالك الذي كان يسعى بقوة للظفر بخدمات اللاعب صاحب الـ25 عامًا.

وأصبح بذلك قفشة ثالث صفقات الأهلي بعد إعلانه أمس رسميا تعاقده مع محمود متولي مدافع الإسماعيلي، بالإضافة إلى لاعب الوسط الإيفواري أليو ديانج.


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