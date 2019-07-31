» تركي آل الشيخ وراء صفقة «أوناجم» للزمالك

31 يوليه 2019 - 06:56 م

حرص المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز السابق، على المساهمة في تمويل صفقة انتقال محمد أوناجم لاعب الوداد المغربي لنادي الزمالك، حسبما ذكرت صحيفة «المنتخب» المغربية.

وقالت الصحيفة المغربية: «ما هو معروف وشائع أن خيط الوصال بين سعيد الناصيري رئيس الوداد ومرتضي منصور رئيس الزمالك مفصول، بل إن الرجلين لهما فكر مختلف تماما ويستحيل تصور اي تعاون بينهما على مستوى الصفقات، كما ان حساسية مرتضى من اللون الأحمر الذي يحمله الغريم الأهلي يجعله داىما يفضل الرجاء على مستوى تبادل اللاعبين على حساب الوداد».

وأضافت: «إلا أن صفقة انتقال محمد اوناجم للزمالك تبرز أن هناك أمرا ما قد حدث ليغير من كل شيء، والسر في المسألة هو ان تمويل صفقة اوناجم كان سعوديا بدعم تركي آل الشيخ للزمالك هذه المرة بعدما أعلن دعمه في السابق لفرق الأهلي وبيراميدز».

وتابعت الصحيفة: «تمويل صفقة أوناجم لم يجعل الوداد يتاخر في قبول الطلب كونه سيربح من وراء هذا التعاقد ما ربحه قبل عدة مواسم من صفقة انتقال ماليك ايفونا للأهلي».

وأكدت الصحيفة أن اوناجم تخلى عن مستحقاته ليلحق بالاحتراف بالزمالك وقيمة الصفقة ستناهز «ملياري سنتم».