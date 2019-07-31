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السيسي يكشف عن مخزن سري تحت الأرض يضم «عقل الدولة»

الحياة السياسية

السيسي
السيسي

محمد عبدالرحمن

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كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن إنشاء الدولة لمخزن سري تحت الأرض لحماية بيانات الدولة، ويتمتع بأعلى درجات التأمين.

وأوضح الرئيس، خلال كلمة له أمام جلسة التحول الرقمي في مؤتمر الشباب في اليوم الثاني له بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن المخزن يأتى لحماية مشروع "عقل جامع لبيانات الدولة" والذى يحتوي على منظومة ضخمة من الخوادم في مكان ما تحت سطح الأرض.

وذكر الرئيس أن الدولة أنشأت ما وصفه بـ"العقل الجامع" لكل الدولة المصرية، على عمق 14 مترا في منطقة ما.

وأوضح السيسي أن هذا المجمع المعلوماتي يتمتع بأعلى درجات التأمين، مشيرا إلى وجود مكان آخر يقوم بدور "عقل" بديل، في حالة حدوث أي طارئ.

وأوضح أنه في السابق كان لكل وزارة منظومتها التخزينية للبيانات عبر خوادم منفصلة، لكن المنظومة الجديدة ستجمع كل بيانات الدولة في مكان واحد.

وأكد الرئيس أن الدولة بدأت عملية التحول الرقمي في أداء الحكومة منذ عامين، متوقعا أن يختلف الأداء الحكومي كثيرا خلال العام المقبل، مشيرا إلى انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية في هذه الفترة.

وذكر أنه جرى اختيار 50 ألف موظف من أجل التعامل مع البنية التكنولوجية الجديدة.


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