«فيفا» يهنئ مصر واللجنة المنظمة لـ«كان 2019»

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حرص السويسري جيانى إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، على تهنئة الحكومة المصرية واللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية برئاسة المهندس هانى أبو ريدة على نجاح البطولة بمشاركة 24 منتخبًا.

وأرسل «إنفانتينو» خطابًا لهاني أبو ريدة لتهنئته بنجاح مصر في تنظيم البطولة، وقال إنفانتينو في خطابه: "أتوجه بالشكر لجميع الذين عملوا بجهد لتنظيم هذه البطولة فى أقل من 5 أشهر فى المدن المستضيفة للبطولة الإسكندرية، القاهرة، الإسماعيلية والسويس، فقد ساهموا جميعًا فى حدث رائع لا ينسى، وكان ذلك بفضل تفانيكم وعملكم الشاق جميعًا لتصبح هذة النسخة رقم 32 ناجحة نجاحًا باهرًا".

وأضاف: "أود أيضا أن أشكركم على كل تلك اللحظات الجميلة والمبهجة التى تشاركناها سويًا بالقاهرة والتى سوف تظل طويلًا فى قلوبنا وبالنيابة عن جميع أعضاء وفد الفيفا أود أن أشكركم على حسن الاستقبال والضيافة كما اعتدنا منكم، واتطلع إلى رؤيتكم مرة أخرى قريبا".



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