» السيسي: وزير الكهرباء رفض لي هذا الطلب

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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن ما تجمعه الدولة من المواطنين بشأن القمامة لا يفي بتكاليف عملية رفع المخلفات، مشيرًا إلى أن حجم المخلفات فى مصر وصل إلى 26 مليون طن فى العام.

وقال الرئيس، خلال كلمته فى جلسة "اسأل الرئيس، بمؤتمر الشباب السابع بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، رفض طلبًا بتطبيق أي زيادة على فواتير الكهرباء لصالح رفع المخلفات، مازحًا "نحن ديمقراطيون".  

وبدأ المؤتمر السابع للشباب بجلسة افتتاحية، في الخامسة مساء، شهد خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا، لأهم ما جرى إنجازه في العاصمة الإدارية الجديدة، والمصحوبة بحديث له خلال مؤتمرات وكلمات سابقة، كان أبرزها: "لو بتحبوا ربنا بجد، خلوا بالكم من بلدكم".  


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