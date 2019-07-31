الملك سلمان يتلقى اتصالًا عاجلًا من «أردوغان»

31 يوليه 2019 - 09:38 م

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم، اتصالاً هاتفيًا، من الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، عبر فيه عن عزائه ومواساته في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز، شقيق الملك سلمان.

ونشرت وسائل إعلام سعودية ان الرئيس التركي قدم التعازي للملك سلمان سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة وأبناء الفقيد الصبر والسلوان .

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره له على مشاعره الأخوية وتعازيه ومواساته في الفقيد.

وتوفى الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود، الأحد الماضي، عن عمر ناهز 96 عاماً، حيث أعلن الديوان الملكي بيان وفاته.

والأمير بندر بن عبد العزيز هو النجل العاشر من أبناء المؤسس الملك عبد العزيز الذكور، وترتيبه بين إخوته بعد الملك فهد مباشرة، ولم يتقلد الأمير بندر أي منصب رسمي في الدولة.



