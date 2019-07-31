الأبراشي: السيسي تخلي عن القيود السياسية

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أكد الإعلامي وائل الإبراشي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحدث في المؤتمر الوطني مع الشباب، بكل صراحة وشفافية، وبدون أي تحفظ، مشيرا الى انه تخلى عن أي قيود سياسية.

وأضاف "الإبراشي"، عبر برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "on e "، أن حوار الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر، تميز بتنوعه وتناوله كافة القضايا.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 1500 شاب من مختلف فئات المجتمع المصري، بحضور كل فئات الشباب المصري شباب الجامعات شباب الأحزاب شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة شباب من المبدعين والمبتكرين شباب يتم اختيارهم من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني.


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