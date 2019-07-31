أول تعليق للسيسي على خروج المنتخب من بطولة الأمم الافريقية

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على خروج المنتخب المصري من بطولة الأمم الأفريقية من دور الـ 16 أمام جنوب أفريقيا، قائلا:" مصر لن تستعين بمدربين أجانب للمنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة".

جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المواطنين بشأن آليات عودة الجماهير للملاعب وتطوير كرة القدم، ضمن فعاليات مؤتمر الشباب.

وداعب الرئيس السيسي الجمهور بالقول:" خلاص؛ لن نستعين بمدربين أجانب"، متسائلا : "ليه معندناش ثقة في المدربين المصريين؟ الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة بقوله هتعمل ايه، قالي مش هنجيب مدربين أجانب.. لازم ندي فرصة للمصريين.

وشدد الرئيس على ان الجدية وعدم المجاملة في أي موضوع، ينجحه في أي قطاع.