محلل بقناة الأهلي يفجر مفاجأة مدوية عن كهربا

اعترف أحمد السيد ثابت - المحلل الدائم بقناة الأهلي الرياضية - أن محمود عبد المنعم كهربا سينتقل للقلعة الحمراء وهو يعد أول اعتراف شبه رسمي من الآلة الإعلامية للأحمر بعلاقتهم بلاعب الزمالك السابق.



وأضاف: "2-انها احتياجات فنية بالكيف و ليس بالكم ، و بعد عمل مقارنات و دراسة بين أكثر من لاعب في أكثر من مركز خاصة صفقتي صانع الألعاب و المدافع".

وأردف: "3-ان الأهلي رقص الإعلام كتير جدا في الوقت اللي طلع فيه أخبار أن الأهلي بيخلص علي جبر ، كان محمود متولي ماضي في نفس الوقت ده ، كذلك صفقة قفشه خلصانه من بدري".

واستدرك: "4- شطارة امير توفيق كادر اهلاوي شاطر جدا و بيشتغل بدون شو ، فيه كتير من ذكاء المهندس عدلي القيعي و استيله مناسب للأهلي".

وأنهى كلامه قائلا: "كان ناقصها كهربا و مهاجم افريقي ، كهربا عشان لسه مخلصش نفسه من الزمالك فتعطلت ليناير و المهاجم الأفريقي عذرهم ضيق الوقت لكن إن شاء الله تكمل في شهر يناير علي خير و بصفقات اقوي كمان.".



