رد ناري من عبد الحفيظ على اتهام الأهلي بالسحر: بجح اللي يقول كدا

أحمد عادل شعبان
شن سيد عبد الحفيظ - مدير الكرة بالأهلي - هجوما شرسا على من يتهمون فريقه باستخدام السحر للفوز بالدوري.
وقال "عبد الحفيظ" في تصريحات للإذاعة: "ليس سلوك الأهلي أن يهاجم الآخرين حين يتعرض لهزات بين صفوفه ولا نحب اتهام أحد بالباطل بل نسعى لمعالجة الأخطاء".
وأضاف: "هناك فرق بين القوة والبجاحة، ونحن أقوياء ونعتذر دائما في الإخفاق، ونعود لتصحيح المسار بينما البجح هو من يهلل دائما بالمؤامرات، ويتهم الفرق الأخرى بصناعة السحر الأسود والأعمال".
ظهر12:06 م
فجر
03:42
شروق
05:16
ظهر
12:06
عصر
15:45
مغرب
18:56
عشاء
20:26