رد ناري من عبد الحفيظ على اتهام الأهلي بالسحر: بجح اللي يقول كدا

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سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ

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الاهلى

سيد عبد الحفيظ

شن سيد عبد الحفيظ - مدير الكرة بالأهلي - هجوما شرسا على من يتهمون فريقه باستخدام السحر للفوز بالدوري.

وقال "عبد الحفيظ" في تصريحات للإذاعة: "ليس سلوك الأهلي أن يهاجم الآخرين حين يتعرض لهزات بين صفوفه ولا نحب اتهام أحد بالباطل بل نسعى لمعالجة الأخطاء".

وأضاف: "هناك فرق بين القوة والبجاحة، ونحن أقوياء ونعتذر دائما في الإخفاق، ونعود لتصحيح المسار بينما البجح هو من يهلل دائما بالمؤامرات، ويتهم الفرق الأخرى بصناعة السحر الأسود والأعمال".

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