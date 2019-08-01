  • الخميس 01 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر11:04 ص
بحث متقدم
ارشيف

بشرى سارة لصرف معاش أغسطس بمناسبة عيد الأضحى

السيسي

الرئيس يصدر قرارين مهمين بالجريدة الرسمية

الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق

جابر نصار: هذا الأمر أدى لتخريب الجامعات

الفنان نبيل الحلفاوي

تعليق نارى من نبيل الحلفاوى على مؤتمر نادى الزمالك

ياسمين الخطيب وخالد يوسف

طليقة خالد يوسف تثير أزمة جديدة.. السبب صادم

الأقصى

كاتب سعودي: للعقلاء فقط.. الأقصى قداسته مثل أي مسجد

سقوط مقاتلة أمريكية في مياه الخليج

تحطم مقاتلة أمريكية بوادي الموت

الحاج إبراهيم يثير الفتنه في الجبلاية.. وأبوريدة غضبان من الوزير

«الجبلاية» تزف خبرًا سارًا لأندية الدورى الممتاز

السفير بسام راضي

متحدث الرئاسة للشباب: "استثمر فى نفسك"

عمر البشير

شاهد.. أول فيديو للبشير خارج السجن

أحمد موسى: "هذا الشيء سيحدث قريبًا"

آخر الأخبار

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

أغرب تعليق لـ"موسى" على ارتفاع نسب الطلاق

#

"موسي" لـ الزمالك : صرفتم ملايين عشان الدورى

#

موسى: "اللي حصل كارثة ومش هيعدي بسهولة"

#

موسى يفاجيء حسن شحاتة بسؤال عن المنتخب .. ليرد: متحرجنيش



أشاد الإعلامي أحمد موسى، بمؤتمر الشباب الوطني، مؤكدًا أن "أهل الشر"، سوف يتربصون بأي تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي، ويفبركونها مع مقاطع فيديو قديمة، معقبًا: "طبيعي لازم تتوقع ده علشان متتفاجئش، هذا الشيء سيحدث قريبا".

وأضاف "موسى"، في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، أن فقرة "شارك الرئيس" مهمة، والرئيس له الحق أن يسأل الناس لو كانوا مكانه ماذا كانوا سيتخذون من قرارات، متابعا: "لو حطيت نفسك مكان رئيس الجمهورية العملية صعبة".

وأشار إلى أن هناك 100 مليون مصري مطالب أن يوفر لهم الطعام، والتعليم، معقبًا: "إية اللي انت هتعمله لو أصبحت رئيسًا؟"

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يخوفونك بالآخرة!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

الطلاق في مصر..قنبلة على الأعتاب

د. هشام الحمامي

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

الصحافة والكنيسة القبطية

القس مكاريوس فهيم قليني

مستقبل الحضارة الغربية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» «الاستئناف» تعلن براءة رئيس الأهلى السابق
» رئيس دولة يهدد ذبابة بالقتل: "تعمل لحساب الكنيسة"
» طليقة فنان شهير تستعين بالقرآن والإنجيل من أجل هذا الأمر
» أول ظهور لـ"قفشة" داخل النادى الأهلى
» أشغال شاقة بـ«الإسماعيلي» استعدادًا للأهلى
» الأهلى يحدد موعد إعلان قميصه الجديد
» نقل فنانة شهيرة للمستشفى.. عملية دقيقة بالرأس
» استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال
» مقتل 22 مسلحًا من طالبان بأفغانستان
» "السديس" يشارك فى توزيع الهدايا على «ضيوف الرحمن»
» 100 جلدة لشاب وفتاة بسبب ممارسة الفاحشة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:42

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
محمد مرسي
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج