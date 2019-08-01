» 100 جلدة لشاب وفتاة بسبب ممارسة الفاحشة

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تقررت عقوبة على شاب وفتاة بالجلد علنًا "100 جلدة"،  لكل منهما في إقليم اتشيه المحافظ في إندونيسيا أمس الأربعاء.

وجاءت العقوبة، بعد اتهامهما بممارسة الفاحشة، حيث توسلت الفتاة لجلادها بالتوقف عن ضربها بالسياط من شدة الألم، ما أجبر الجلاد على التوقف حتى تستعيد قواها، وذلك بعد تعليمات الطبيب.

وقد تمت عملية الجلد في استاد في لهوكسيوماوي على بعد نحو 274 كلم من عاصمة الولاية باندا اتشيه.

ويعاقب بالجلد على عدد من المخالفات في المنطقة الواقعة على طرف جزيرة سومطرة وبينها اللواط والزنا، وممارسة القمار، وشرب الكحول.


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