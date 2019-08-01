الفقى: الشباب منبهر بالعاصمة الإدارية

01 أغسطس 2019 - 09:41 ص

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، إن تركيز الأسئلة الموجهة لرئيس السيسي خلال مؤتمر الشباب على الجانب الاقتصادي أمر طبيعي، ويحدث في الدول الأوروبية والولايات المتحدة، موضحًا أن بعض الشخصيات في أجهزة الدولة ترصد نبض الناس، مثل عرض "كومكسات" ساخرة عن الأوضاع الاقتصادية.



وأضاف "الفقي"، في لقاء مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، مع شريف عامر، أن المؤتمر كان فرصة ليرى المصريون ما يحدث في بلادهم، ونموذج المحاكاة يشبه ما كان يحدث في الجامعات في فترة معينة من نماذج للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.



وأشار الفقي إلى أن الشباب اعتاد على المؤتمرات الوطنية، وكان هناك حالة انبهار بالعاصمة الإدارية التي أقيم فيها النسخة السابعة من المؤتمر.

