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أول ظهور للأميرة "هيا بنت الحسين" مع شقيقها

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الأميرة هيا
الأميرة هيا

متابعات-علا خطاب

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تداول رواد مواقع التواصل صورة للأمير علي بن الحسين الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، برفقة شقيقته الأميرة هيا بنت الحسين زوجة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، في أول ظهور لها منذ بدء قضيتها في لندن.

وكان قد نشر الأمير علي بن الحسين، الصورة، معلقًا: "اليوم مع أختي وقرة عيني هيا بنت الحسين" .

وجاء نشر الصورة بالتزامن مع نظر قضية الأميرة هيا والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي تبحثها محكمة بريطانية، وتحاول قنوات الإعلام المحرضة استغلالها لخدمة أجندات سياسية.

وطلبت الأميرة هيا من "قسم الأسرة" في محكمة العدل العليا البريطانية، أمر حماية من "الزواج القسري" أمام القضاء البريطاني لأحد أبنائها، كما طلبت أمر "عدم إزعاج" بالإضافة إلى طلب حضانة طفليها، بينما طلب الشيخ محمد عودتهما إلى دبي.

وكانت قد عُقدت جلسة الاستماع الأولى، الثلاثاء، وظهرت الأميرة هيا للمرة الأولى منذ مغادرتها الإمارات في محكمة لندن المركزية، في حين لم يحضر الشيخ محمد بن راشد.

وكان مسئول في سفارة الإمارات العربية المتحدة في لندن، قد صرح بأن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لا تنوي التعليق على مزاعم تتعلق بالحياة الشخصية لأفراد.

وبحسب بيان مشترك أصدرته المحكمة العليا في وقت سابق هذا الشهر فإن هذه القضية لا تتعلق بطلاق أو أمور مالية.

والأميرة هيا هي الأخت غير الشقيقة لملك الأردن الملك عبد الله بن الحسين، وتعلمت في بريطانيا حيث حصلت على شهادة في السياسة والفلسفة والاقتصاد من جامعة أكسفورد، كما أنها تمارس رياضة الفروسية ومثلت الأردن في أولمبياد 2000 في سيدني.



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