» استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال

01 أغسطس 2019 - 09:43 ص

استشهد شاب فلسطيني فجر اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد زعمها أنه تواجد على الشريط الحدودي للقطاع، واشتبك مع الجنود ما أدى لإصابته ثلاثة منهم بإصابات متفاوتة.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن الشاب عبر الشريط الحدودي واشتبك مع الجنود فأصيب ضابط بإصابة متوسطة، وأصيب جنديان آخران بإصابات طفيفة، وتم نقلهم إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع.

وأوضح جيش الاحتلال أنه في أعقاب الاشتباك، قصفت دبابة موقعا شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة، ما أدى إلى تبادل إطلاق نيران في المنطقة، استخدمت خلالها العشرات من قنابل الإضاءة.