» مقتل 22 مسلحًا من طالبان بأفغانستان

01 أغسطس 2019 - 09:43 ص

أعلن الجيش الأفغاني، مقتل ثمانية مسلحين على الأقل في غارة شنتها القوات الأمنية على أحد معاقل حركة طالبان في إقليم باكتيكا جنوب شرق أفغانستان.





ونقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية، اليوم الخميس، عن بيان صادر عن فيلق "ثاندر 203" التابع للجيش الأفغاني، إنه تم تنفيذ الغارة في مقاطعة جومار بإقليم باكتيكا.





وأضاف البيان أن الغارة أسفرت عن تدمير 11 سترة ناسفة وأسلحة كانت بحوزة المسلحين التابعين لحركة طالبان.



