متحدث الرئاسة للشباب: "استثمر فى نفسك"

01 أغسطس 2019 - 09:52 ص

أكد السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن مبادرة حياة كريمة التي ناقشها المؤتمر الوطني السابع للشباب مهمة جدًا، وتستهدف حوالي 370 قرية يقطنها حوالي 3 ملايين مواطن.



وأضاف "راضي"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن المبادرة تمثل تفاعلا إيجابيا بين الحكومة، والمجتمع المدني، وهي تجربة مهمة جدًا.



وتابع المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الشباب سيكونون في المستقبل القريب في موقع المسئولية، ويجب إعدادهم من الآن، موجهًا رسالة للشباب قائلاً: استثمر في نفسك، اهتم بتعليمك وثقافتك، وصحتك".



وشدد على أن مؤتمرات الشباب تتيح فرصة للشباب لعرض وجهة نظرهم على الرئيس وهذه ثقافة جديدة على مصر.

