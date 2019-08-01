» أشغال شاقة بـ«الإسماعيلي» استعدادًا للأهلى

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يؤدى فريق الإسماعيلى تدريباته اليوم على فترتين صباحًا ومساءً، استعدادًا لملاقاة منافسه أهلى بنغازى ضمن منافسات جولة الذهاب بالإسماعيلية لدور الــ32 من بطولة كأس "محمد السادس" البطولة العربية للأندية الأبطال فى نسختها الجديدة.

وشهد مران أمس انتظام كل اللاعبين، وتخللته مجموعة الاختبارات البدنية تحت إشراف مخطط الأحمال التونسى أكرم علياوى.

كما تخلل التدريب عدة جمل فنية وتكتيكية أبرزها التسليم والتسلم فى المساحات الضيقة وسرعة التحول من الحالة الدفاعية للهجومية.


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