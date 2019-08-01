تعليق نارى من نبيل الحلفاوى على مؤتمر نادى الزمالك

علق الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصى على تويتر، على المؤتمر الصحفي الذي عقده مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وأعلن خلاله الصفقات الجديدة، وهاجم إدارة الأهلي، قائلاً: "من حقك تنافس".

وكتب نبيل الحلفاوي فى تغريدته على تويتر، بعد المؤتمر مباشرًا: «ناد يفوز بـ41 دوري من أصل 60.. أي بأكثر من ضعفي مجموع ما فازت به بقية الأندية مجتمعة.. من حقك أن تسعى للفوز عليه، بل من واجبك وكذلك أن تسعى لانتزاع البطولة منه».

وأضاف نبيل الحلفاوي: «ولكن لا يقلل من شأنك إطلاقًا ألا تنجح في ذلك، بل لك أن تفخر بمنافسته حتى الأمتار الأخيرة إن فعلت».

وحصد النادي الأهلي بطولة الدوري الممتاز للمرة الرابعة علي التوالي والدوري الـ41 في تاريخ النادي بعد التغلب على المقاولون العرب اليوم ليصل للنقطة 77.