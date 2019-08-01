جابر نصار: هذا الأمر أدى لتخريب الجامعات

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قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بإطلاق إجازة مرافقة (الزوج / الزوجة) مثل جرحًا أصاب الجامعات المصرية فى مقتل.

وأضاف "نصار"، فى تدوينة له على "فيس بوك"، أنه ترتب على الحكم حرمان الجامعات المصرية من مجموعة متميزة تعلمت على حساب الشعب المصرى، ومن قوت أبنائه؛ ظلت عشرات السنين منذ عودتها من البعثة الحكومية في العمل بالخارج وحتى أصبحت غير قادرة على العطاء والعمل.

وتابع: الدولة المصرية والشعب تحملا تكلفة تعليمها دون مردود يذكر، كما أن فتح الإجازات دون سقف بدعوى مرافقة الزوجة ولم شمل الأسرة -رغم أنه مع تطور وسائل الاتصال والتواصل والسفر الحديثة يستطيع أن يأتي إليهم كل شهر على الأقل أو كل ثلاثة أشهر مرة- أدى إلى القضاء على منظومة تداول الإعارات بين أعضاء هيئة التدريس تعميمًا للنفع بينهم فخلف الطبقية والمشاعر السلبية بين الزملاء في الكلية الواحدة بل القسم الواحد فضلاً احتجاز درجات وظيفية لسيادته تؤدي في المجمل إلى اضطراب الجهاز الإداري في المؤسسة ومن عجب أن هذا الحكم لا يطبق على القضاء نظراََ لخصوصية الوظيفة والتي نرى ذلك حقا، ولكننا أيضا نرى أن الجامعة أولى فهذا الحكم أدى إلى تخريب الجامعات.

وأشار نصار إلي أنه حاول مواجهة هذا الأمر بتطبيق قانون العاملين ومن بعده قانون الخدمة المدنية فيما نص عليه من إنهاء خدمة الموظف إذا التحق بخدمة دولة أجنبية بغير إذن وطبقته لمن تجاوزت إجازته عشرين سنة فقد رأيت أنها مدة كافية لتأكيد رغبته في الزهد في الوظيفة وحق للجامعة أن تتيح درجته لغيره.

واستكمل نصار، في حديثه عن ذكريات رئاسته للجامعة، أنه في يوم من الأيام عرض عليه حالة أربعة أساتذة في إحدى الكليات وكانوا أصدقائي منذ أن كنا طلبة في المدينة الجامعية وبيت المعيدين وبيننا عيش وملح يومها نظرت للأوراق وتذكرت ما كان ولكني انتصرت للمساواة في تطبيق القانون وطبقته عليهم دون تردد، مرددًا النص الدستوري "المواطنون أمام القانون سواء"، غضبوا ومازالوا ولكن الحق حق.


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