طليقة خالد يوسف تثير أزمة جديدة.. السبب صادم

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ياسمين الخطيب وخالد يوسف
ياسمين الخطيب وخالد يوسف

متابعات-علا خطاب

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ياسمين الخطيب

سيجارة

أثارت الإعلامية ياسمين الخطيب،جدلاً واسعًا، بعدما نشرت من خلال خاصية ستوري عبر حسابها على "إنستجرام" صورة لها وهي تدخن.

 إذا تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الصورة وشن البعض هجوماً عليها منتقدين تدخينها وفخرها به.

بينما دافع البعض الآخر عن "الخطيب" بأن لها الحرية كاملة في كل تصرفاتها، وليس من حق أحد انتقادها، بل عبروا عن إعجابهم بوضوحها في الكثير من التصرفات.

وأعلنت ياسمين عن استعدادها لخوض تجربة التمثيل من خلال فيلم جديد تتعاون فيه مع المخرج مجدي أحمد علي، لكنها لم تكشف عن تفاصيله. يذكر أن ياسمين الخطيب أعلنت منذ فترة طويلة أنها تزوجت من المخرج خالد يوسف، وأنها انفصلت عنه وتشعر بالندم الشديد على هذه الزيجة.



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