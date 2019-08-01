  • الخميس 01 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر01:50 م
بحث متقدم
رانيا يوسف

المحكمة تفاجئ رانيا يوسف بقضية فستانها الفاضح

جاريد كوشنر

"كوشنر" يصل القاهرة قادمًا من تل أبيب

دعوات لمحاكمة الدخيل عقب الإطاحة به من "العربية"

"الدخيل" يكشف مفاجأة عن استشمارات السعودية بالإمارات

نتنياهو

مطلب صادم من يهود اليمن لـ"نتنياهو"

النقاب

بعد 14 عامًا.. دولة أوروبية تحظر النقاب

مقتل زعيم جماعة "أنصار الخليفة" الموالية لداعش في الفلبين

اعتقال "الذراع اليمنى" لصهر بن لادن

آي بي ام

ملاحقات قضائية.. شركة تسرح 100 ألف عامل

ارشيف

مفاجأة.. الزمالك لم يسجل هؤلاء بالقائمة الأفريقية

بن راشد

تدوينة مفاجئة من "بن راشد": احذر المتلونين

اعتراض صاروخ حوثي

صاروخ حوثي يصيب موقعًا عسكريًا بالدمام

"حرب الضراير" تشتعل بين أنغام وأصالة

الصفحة الأخيرة

أنغام وأصالة
أنغام وأصالة

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

حرب تكسير عظام بين "النور" و"البناء والتنمية"

#

أول تصريح لبنانى حول إمكانية نشوب حرب مع إسرائيل

#

اجتماع قطر وإيران يسفر عن هذا القرار

#

أي حرب بين باكستان والهند ستكون "هرمجدون نووية"

انغام

احمد ابراهيم

أصالة

ياسمين علي

أثار زواج الفنانة أنغام من الموزع الشاب أحمد إبراهيم، عدة مشاكل بينها وبين الفنانة أصالة، حيث وصفت ما قامت به الأولي بـ"خراب بيوت"، ووصل الأمر بقطع العلاقات بينهما.

من جانبها، حرصت ياسمين عيسى (ضرة الفنانة أنغام)، على تهنئة الفنانة السورية أصالة نصري بمناسبة اقتراب موعد طرح ألبوم الأخيرة، الذي يحمل اسم "فى قربك"، وينتظر طرحه في سوق الـ CD خلال شهر أغسطس الجاري.

ونشرت ياسمين عيسى (ضرة أنغام)، صورة لـ بوستر ألبوم أصالة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت عليه قائلة: «مبروك حبيبتى»، وأشارت للأخيرة في التعليق.

يأتي ذلك بعد انقطاع علاقة أصالة وأنغام، بسبب زواج الأخيرة من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، والمتزوج من ياسمين عيسى، التي تربطها صلة نسب بـ أصالة، حيث إن ياسمين هي ابنة شقيقة المخرج طارق العريان المتزوج من الفنانة السورية.

على جانب آخر، أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عن جدول حفلات صيف لندن 2019، حيث تستعد الفنانة أصالة نصري لإحياء حفل غنائي لها مع الفنان ماجد المهندس، في العاصمة الإنجليزية، يوم 13 أغسطس المُقبل.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يخوفونك بالآخرة!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

الطلاق في مصر..قنبلة على الأعتاب

د. هشام الحمامي

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

الصحافة والكنيسة القبطية

القس مكاريوس فهيم قليني

مستقبل الحضارة الغربية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» "واتساب" يحذر مستخدميه من رسالة خطيرة
» بالأسماء.. الزمالك يقيد 28 لاعبًا بقائمته الأفريقية
» دول خليجية تخفض سعر الفائدة.. ما السبب؟
» صورة غير متوقعة لراكبة على متن طائرة
» نصائح من لصوص سابقين.. أفضل الأماكن لإخفاء ممتلكاتك الثمينة
» معجبة تقتحم مسرح كاظم الساهر.. وتصرفه يثير الجدل
» استقرار سعر الذهب
» "حرب الضراير" تشتعل بين أنغام وأصالة
» «الاستئناف» تعلن براءة رئيس الأهلى السابق
» رئيس دولة يهدد ذبابة بالقتل: "تعمل لحساب الكنيسة"
» طليقة فنان شهير تستعين بالقرآن والإنجيل من أجل هذا الأمر

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:42

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
محمد مرسي
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج