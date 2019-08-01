بسبب "زوجته وابنته" عمرو دياب فى مأزق

أثارت طليقة الفنان عمرو دياب، زينة عاشور، ضجة، بنشرها صورًا عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام" وعبر خاصية الأستوري، برفقة ابنتها كنزي خلال جولتيهما بإسبانيا.

وكشفت زينة من خلال الصور عن جولتها في مدينة إبيرة الإسبانية، لكن بعض رواد التواصل وصفوا الصور بـ"الجريئة".

يذكر أن عائلة عمرو دياب تقضي فترة الصيف خلال هذه الأيام في إسبانيا.

وكان عمرو دياب قد هنأ ابنته جنا خلال الأيام الماضية بعيد ميلادها الـ18 عبر حسابه على "إنستجرام".