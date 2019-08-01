مفاجأة بشأن مشاركة "صلاح" أمام "السيتي"

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فاجأ الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول، جماهير الريدز بشأن موقف الدولي المصرى محمد صلاح، من مواجهة فريق مانشستر سيتي الأحد المقبل على لقب الدرع الخيرية.

وقال "كلوب" فى تصريحات صحفية بالأمس عقب مباراة ليون: "مشاركة صلاح لا أعرف حتى الآن، يجب أن نرى ما سيحدث فى الأيام المقبلة، لا أقول أن الأمر حسم بنسبة 100 %، ولكن هناك فرصة لمشاركتهما".

وتابع كلوب: "سنرى كيف سيكون رد فعلهم فى مران الغد، فنحن لم نتدرب بكثافة، الآن علينا التدريب بشأن التفاصيل، ونحتاج حقًا إلى الاستعداد للمباراة".


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