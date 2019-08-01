  • الخميس 01 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر01:49 م
بحث متقدم
رانيا يوسف

المحكمة تفاجئ رانيا يوسف بقضية فستانها الفاضح

جاريد كوشنر

"كوشنر" يصل القاهرة قادمًا من تل أبيب

دعوات لمحاكمة الدخيل عقب الإطاحة به من "العربية"

"الدخيل" يكشف مفاجأة عن استشمارات السعودية بالإمارات

نتنياهو

مطلب صادم من يهود اليمن لـ"نتنياهو"

النقاب

بعد 14 عامًا.. دولة أوروبية تحظر النقاب

مقتل زعيم جماعة "أنصار الخليفة" الموالية لداعش في الفلبين

اعتقال "الذراع اليمنى" لصهر بن لادن

آي بي ام

ملاحقات قضائية.. شركة تسرح 100 ألف عامل

ارشيف

مفاجأة.. الزمالك لم يسجل هؤلاء بالقائمة الأفريقية

بن راشد

تدوينة مفاجئة من "بن راشد": احذر المتلونين

اعتراض صاروخ حوثي

صاروخ حوثي يصيب موقعًا عسكريًا بالدمام

ملاحقات قضائية.. شركة تسرح 100 ألف عامل

مال وأعمال

آي بي ام
آي بي ام

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

تصرف خطير لـ "امرأة" يربك طائرة ركاب

#

100 مليون دولار لدعم عائلات حادثتي تحطم طائرة 737 ماكس

#

الزمالك يفرض غرامات مالية كبيرة على اللاعبين

#

الكويت تُسرح 538 ألف عامل وافد بشكل نهائي

تسريح

شركة آي بي إم

ملاحقات قضائية

تتعرض شركة "آي بي إم" الأمريكية لهجوم شرس، وذلك بسبب استهدافها الموظفين الأكبر سنًا في عمليات التسريح، الهادفة إلى "تلميع صورتها" و"عصرنة" القوى العاملة لديها.

يذكر أن الاتهامات وجهها مسئول كبير سابق في الشركة، في دعوى قضائية مستمرة ضد "التمييز على أساس السن"، مضيفًا أن شكليات أخرى وضعت، خلال الأشهر القليلة، للاحتجاج على التمييز الذي يطال كبار السن، بحسب موقع "سيليكن أنجل".

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن "آي بي إم" قامت بفصل ما يصل إلى 100 ألف موظف في السنوات القليلة الماضية كجزء من الجهود المبذولة لإعادة الاعتبار للشركة.

من جهتها، ذكرت وكالة  "بلومبرج" الأمريكية أن آلان وايلد، النائب السابق لرئيس فرع الموارد البشرية، اتهم "آي بي إم" باستهداف العمال الأكبر سنًا، بهدف جعل الشركة "عصرية وحديثة"

وأوضح المصدر أن "وايلد" أن لم يكشف تفاصيل أوفر عن الأعمار المستهدفة، لكن لديه "وثائق" تثبت صحة كلامه ، حسب ما نشرتة سكاي نيوز

وكانت الشركة أصدرت بيانا في وقت سابق، قالت فيه "نحن مستمرون في إعادة تشكيل فريقنا ليتماشى مع أهدافنا المسطرة، التي تركز على القطاعات المهمة في سوق تكنولوجيا المعلومات".

وتعد شركة "IBM " واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، لكنها تكافح في الآونة الأخيرة للحاق بمنافسيها مثل أمازون وجوجل.

وبلغ إجمالي القوى العاملة في شركة "آي بي إم" 350 و600 ألف في نهاية عام 2018، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 19 في المائة منذ عام 2013.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يخوفونك بالآخرة!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

الطلاق في مصر..قنبلة على الأعتاب

د. هشام الحمامي

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

الصحافة والكنيسة القبطية

القس مكاريوس فهيم قليني

مستقبل الحضارة الغربية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» "واتساب" يحذر مستخدميه من رسالة خطيرة
» بالأسماء.. الزمالك يقيد 28 لاعبًا بقائمته الأفريقية
» دول خليجية تخفض سعر الفائدة.. ما السبب؟
» صورة غير متوقعة لراكبة على متن طائرة
» نصائح من لصوص سابقين.. أفضل الأماكن لإخفاء ممتلكاتك الثمينة
» معجبة تقتحم مسرح كاظم الساهر.. وتصرفه يثير الجدل
» استقرار سعر الذهب
» "حرب الضراير" تشتعل بين أنغام وأصالة
» «الاستئناف» تعلن براءة رئيس الأهلى السابق
» رئيس دولة يهدد ذبابة بالقتل: "تعمل لحساب الكنيسة"
» طليقة فنان شهير تستعين بالقرآن والإنجيل من أجل هذا الأمر

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:42

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
محمد مرسي
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج