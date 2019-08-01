"الدخيل" يكشف مفاجأة عن استشمارات السعودية بالإمارات





كشف تركي الدخيل سفير السعودية لدى الإمارات، مفاجأة بشأن حجم استثمارات المملكة في دولة الإمارات.وأضاف الدخيل -خلال المحاضرة التي ألقاها في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أمس تحت عنوان "العلاقات السعودية - الإماراتية في ضوء التحديات المشتركة"، أن حجم استثمارات المملكة بالإمارات تجاوز 35 مليار درهم، كما بلغ عدد المشروعات الإماراتية في السعودية نحو 114 مشروعًا، مقابل 206 من المشاريع السعودية في دولة الإمارات.وأوضح اليوم يعمل بدولة الإمارات العربية المتحدة نحو 23 ألف شركة سعودية و66 وكالة تجارية، فيما تحتضن المملكة العربية السعودية مشروعات إماراتية مشابهة.وأشار الدخيل إلى أن العلاقات السعودية - الإماراتية تنطلق من أسس اجتماعية وسياسية مشتركة، برهنت عليها التفاهمات المباشرة التي طبعت علاقة البلدين الشقيقين، منذ السنوات الأولى لتأسيس دولة الاتحاد وحتى قيام دولة الإمارات العربية المتحدة.وأكد أن التوافق السياسي الراهن بين البلدين، قد تبلور منذ ستينيات القرن الماضي، وتعزز لاحقًا في أكثر من مناسبة، كالتنسيق لدعم جمهورية مصر العربية في حرب 1973، وحرب تحرير الكويت 1991، والموقف المشترك من أحداث 2011 في بعض الدول العربية؛ كما تعزز أكثر، بمشاركة البلدين في عاصفة الحزم لدعم الشرعية في اليمن الشقيق.