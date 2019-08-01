أرقام صادمة عن عدد الإيزيديات المستعبدات عند "داعش"

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داعش
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متابعات-علا خطاب

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سبوتنيك

ايزيديات

فجرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، مفاجأة مدوية عن أرقام الإيزيديات الناجيات والمستعبدات عند "داعش" في العراق، موضحة أن من بين أكثر من خمسة آلاف مختطفة استطاعت أكثر من ألف فتاة إيزيدية، فقط التحرر والخلاص من أشد أنواع العنف، والتعذيب والاغتصاب الجماعي واليومي على يد "الدواعش".

وبحسب الإحصائية التي كشفها مدير مكتب إنقاذ الإيزيدين، المختطفات والمختطفين، في إقليم كردستان، حسين قايدي، فأن "العدد الكلي للمختطفات، والمختطفين، الناجين من قبضة "داعش" بلغ حتى الآن (3487) ناجيًا، وناجية".

وذكر "قايدي"، أن عدد النساء الناجيات من ضمن العدد الكلي، بلغ (1186) ناجية، أن عدد الرجال المحرر فقد بلغوا (337) محررًا.

وأستطرد: أن عدد الأطفال المحررين ضمن العدد الكلي المذكور أعلاه، فقد وصل عدد الأطفال الإناث المحررات إلى (1024) طفلة ناجية، أما الذكور المحررين بلغ عددهم (940) طفل.

وأشار إلى أن العدد الكلي للمختطفات، والمختطفين الذين لازالوا محتجزين ومفقودين على يد تنظيم "داعش" الإرهابي، بلغ (2930) من بينهم (1338) امرأة، و(1592) رجلا.

وأكد "قادي":نحن في مكتب إنقاذ الإيزيديين، هدفنا الرئيسي تحرير المختطفات، المختطفين الذين وقعوا بيد عصابات "داعش" الإرهابي، في الثالث من أغسطس 2014، ذاكرا أن المكتب أفتتح بأمر من رئيس إقليم كردستان، نجيرفان بارزاني، وبدء العمل فيه في تشرين الأول من عام الإبادة نفسه.

واختتم مدير مكتب إنقاذ الإيزديين، حديثه، منوها إلى أن عمليات تحرير الإيزيديات والمختطفين من أبناء المكون، جرت أغلبها في مدينتي الموصل، مركز نينوى، شمال العراق، والرقة السورية، عندما كان يسيطر عليهما "داعش"، مشيرا إلى أن عددا من المختطفين لازالوا في المنطقتين المذكورتين، ومناطق أخرى ومخيمات النازحين لدى عائلات التنظيم، محتجزين حتى الآن.


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