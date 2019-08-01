"كوشنر" يصل القاهرة قادمًا من تل أبيب

01 أغسطس 2019 - 12:59 م

وصل اليوم الخميس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر قادمًا من تل أبيب، إلى مطار القاهرة الدولي في إطار جولة بالمنطقة تمهيدًا لنشر تفاصيل الخطة الأمريكية لحل الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني.





وأنهي كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، إجراءات السفر عبر استراحة كبار الزوار بالمطار، على متن طائرة خاصة قادمة من تل أبيب.







ومن المقرر أن يلتقي كبير مستشاري الرئيس الأمريكي خلال الزيارة للقاهرة كبار المسئولين لبحث لبحث عملية السلام في المنطقة.







وكان كوشنر قد زار إسرائيل في وقت لاحق واستغرقت الزيارة عدة ساعات، التقي خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامن نتنياهو، وذلك عقب زيارة للأردن التقى خلالها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وتباحث معه "صفقة القرن"، أو الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط.









