سائحة ألمانية تعيش 30 عامًا بصحراء دبي

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دبي

ألمانية

صحراء

عشق الصحراء، أجبر سيدة ألمانية على أن تعيش بدبي أكثر من 30 عامًا، وتمتلك مزرعتها الخاصة لتربية الإبل.

وجاءت السيدة الألمانية إلى دبي كسائحة في عام 1988، ولكنها أحبت الحياة فيها خاصة بعد لقائها بإحدى العائلات البدوية، حيث شعرت بالانتماء للصحراء وأحبت طريقة العيش فيها.

وبدت السيدة في التقرير المصور  وهي تقود إبلها في الصحراء وتطعمها، وتحضر بعض أصناف الطعام على الطريقة العربية والتقليدية، باستخدام البهارات المختلفة التي تحضرها بنفسها.




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