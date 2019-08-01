مهاجم الأهلى على رادار طلائع الجيش

01 أغسطس 2019 - 02:19 م

فشلت مفاوضات نادي الصفاقسي التونسي، مع مهاجم الأهلى عمرو جمال لاستعارته لمدة موسم على سبيل الإعارة، بسبب رغبة النادي التونسي في وضع بند فى عقد اللاعب بأحقية الشراء بعد نهاية إعارته، وهو ما رفضه مسئولو النادي الأهلي.

وبات "الغزال" قريبا من الانتقال إلى صفوف نادي طلائع الجيش لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وكان عمرو جمال، أبدى غضبه من طريقة تعامل الإدارة معه فى صفقة انتقاله إلى الصفاقسي على سبيل الإعارة لمدة عام، مع تمديد عقده لمدة موسمين قبل الرحيل.