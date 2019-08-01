«ياسمين الخطيب» تفاجئ الجمهور بتعليق صادم

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فيس بوك

انغام

ياسمين الخطيب

زواج أنغام

نشرت الإعلامية ياسمين الخطيب، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك تعليقًا تشيد فيه برد الموزع أحمد إبراهيم على منتقدى زواجه من أنغام.

وكتبت ياسمين الخطيب "الردح والسب بالألفاظ الفجة التي يرد بها الموسيقي أحمد إبراهيم زوج أنغام على منتقدي زواجهم.. عجباني جدًا والله".

وأضافت "هذا أقل ما يمكن توجيهه لهؤلاء الذين نصبوا أنفسهم ماما وبابا، يختارون للناس الشريك المناسب، ويصبوا عليهم غضبهم إذا خالفوا إختيارهم! داهية تاخد أهاليكم ع الصبح.. اديهم كمان".

وكان الموزع أحمد إبراهيم، قد قابل منتقدى زواجه من الفنانة أنغام وناصحيه بالعودة لزوجته وأولاده بالسباب والتجريح؛ لأنه يرى أنه يعرف مصلحة زوجته السابقة وأبنائه، وأن من ينصبون أنفسهم حماة لهم يضرونهم.

شاهد..


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