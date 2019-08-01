«مواقف لا تنسى».. تفاصيل اتصال "بن سلمان" وعمران خان

01 أغسطس 2019 - 04:53 م

تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا، مساء أمس الأربعاء، من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

وخلال الاتصال الهاتفي، وصف عمران خان، المملكة بالصديق الذي تثق به باكستان، مدللا بذلك بوقوفها الدائم مع باكستان في كل المحن والأوقات الصعبة، وأن بلاده لا يمكن أن تنسى هذه المواقف إطلاقا، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما عبر عن شكره وتقديره لولي العهد السعودي على جهوده ومساندته لكل ما يدعم باكستان ويحقق مصالحها، مؤكدا أن تطوير العلاقات مع المملكة يعد أولوية قصوى لجمهورية باكستان.

من جهته، أشاد الأمير محمد بن سلمان، بتميز العلاقات التي تربط بين المملكة وباكستان، وسعي البلدين لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة، وحرص القيادة في المملكة على دعم باكستان في المجالات كافة.