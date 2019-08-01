» ستاد القاهرة يستضيف مباريات الزمالك المحلية والإفريقية

01 أغسطس 2019 - 05:05 م

أرسلت هيئة ستاد القاهرة الدولي إخطارًا رسميًا إلى نادي الزمالك، تعلن فيه موافقتها على استضافة مباريات القلعة البيضاء المحلية والإفريقية في الموسم الجديد.

ونشر نادي الزمالك بيانًا عبر موقعة الرسمي أعلن فيه أن إدارة القلعة البيضاء تلقت خطابًا من اللواء أركان حرب علي درويش رئيس هيئة ستاد القاهرة يفيد بموافقة الاستاد على استضافة مباريات الأبيض.

وكانت إدارة الزمالك قد أرسلت خطابًا إلى هيئة الاستاد من أجل طلب احتضان مباريات الفريق في الموسم المقبل.

ووجه نادي الزمالك الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمود توفيق وزير الداخلية واللواء أركان حرب علي درويش المدير التنفيذي لهيئة ستاد القاهرة.

وخاض الزمالك مباريات الموسم الماضي على ملعب بترو سبورت بالإضافة إلى ملعب برج العرب.

وتم إعادة افتتاح ستاد القاهرة من جديد حيث شهد من مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي جرت في أرض مصر.