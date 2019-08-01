» موعد مباراتي الإسماعيلي في البطولة العربية

01 أغسطس 2019 - 05:21 م

كشف الاتحاد العربي لكرة القدم موعد مباراتي الإسماعيلي في دور الـ32 من بطولة كأس الملك محمد السادس (البطولة العربية)، والتي يشارك بها فريقان من مصر وهما ( الاتحاد السكندري - الإسماعيلي).

وستقام مباراة ذهاب الإسماعيلي والأهلي الليبي يوم 6 سبتمبر المقبل على ستاد الإسماعيلية، بينما تلعب مواجهة الإياب في 27 من الشهر ذاته، وسيتم تحديد ملعب لقاء الإياب لاحقا.

وكان الإسماعيلي قد خاض بطولة النسخة الماضية وودع من دور الـ16 على يد الرجاء البيضاوي المغربي.