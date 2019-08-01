الأرصاد تحذر من حالة الطقس في أول أيام أغسطس

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس في الأيام الأولى لشهر أغسطس، مؤكدًا أن هناك استقرار شديد في درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إم بي سي مصر"، أن درجات الحرارة تستقر عند 36 درجة مئوية، فيما يلاحظ خلال شهر أغسطس ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة، حيث تصل إلى 90% على السواحل الشمالية، و80% على الوجه البحري والقاهرة.

ولفت إلى أن الأجواء مهيأة تمامًا للتنزه على السواحل الشمالية، حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين 30 إلى 31 درجة مئوية.