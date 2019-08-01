  • الخميس 01 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر06:39 م
بحث متقدم
هلال ذو الحجة

السعودية تعلن رؤية هلال ذى الحجة

عمر حسن البشير

بالفيديو.. لحظة استقبال "البشير" فى عزاء والدته

فجر السعيد

أمير الكويت يأمر بنقل فجر السعيد للعلاج في فرنسا

أرشيفية

الأرصاد تحذر من حالة الطقس في أول أيام أغسطس

اتفاق تاريخي بين الإمارات وإيران

مفاجأة.. اتفاق تاريخي بين الإمارات وإيران

محمد بن سلمان وعمران خان

«مواقف لا تنسى».. تفاصيل اتصال "بن سلمان" وعمران خان

ياسمين الخطيب

«ياسمين الخطيب» تفاجئ الجمهور بتعليق صادم

ستاد القاهرة

ستاد القاهرة يستضيف مباريات الزمالك المحلية والإفريقية

السيسي وكوشنر

السيسي لـ كوشنر: القدس عاصمة فلسطين

الخرفان تأكل من القمامة

مقالب القمامة مرعى للأغنام.. «أكل ببلاش ولحمة ما بنشوفهاش»

البرلمان يناقش تدهور مشروع الصوت والضوء بالأهرامات

الحياة السياسية

الأهرامات - أرشيفية
الأهرامات - أرشيفية

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

البرلمان الهندي يصنّف "الطلاق الإسلامي" جريمة جنائية

#

عمرو أديب: "هذا الشيء هيخلص علينا"

#

رسميا.. إيران تعتبر الجيش الأمريكى إرهابيًا

#

البرلمان التونسي يوافق على رفع سن التقاعد

مجلس النواب

رئيس الوزراء

الصوت والضوء

النائبة داليا يوسف

تقدمت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة، موجه لرئيس الوزراء ووزيري السياحة والآثار، بشأن تدهور مشروع الصوت والضوء بالأهرامات.

وقالت "يوسف"، إنه تم افتتاح الصوت والضوء عام 1961 في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وذلك بهدف رد الجميل إلى الأجداد وترجمة كلمة الشكر لهم من خلال عمل يسلط الضوء على عظمة الفراعنة وعلى ما تركوه من آثار معبرة عن تاريخ وأحداث.

وتابعت :"ظلت العروض بالهرم والكرنك وغيرهما من الأماكن محطة رئيسية لشخصيات عامة مصرية وعربية ودولية حتى أن الأعمال الفنية استعانت بها في كثير من الأحيان سواء على الصعيد المحلي أو العالمي".

وأشارت إلى تبدل الحال وإهمال منطقة الصوت والضوء تمامًا، وتغير بها الحال، حيث لم تستطع أن تواكب تطور العصر، فهي على ما عليه منذ الثمانينيات، بل ما زاد عليها هو الإهمال والركاكة في العروض، وتهالك الماكينات وبهتان الصور.

وأكدت أن العروض كما هي لم تتغير بذات الطريقة وذات العروض وذات الأصوات المؤدية للكلمات التي سجلت منذ الثمانينات.

ونوهت إلى أن شركة الصوت والضوء لا تحصل على أى دعم من الحكومة وإنما "تصرف على نفسها بنفسها"، فلم تكن مطلقا على خطة الحكومة، ولم يتم وضع استراتيجية للتطوير أو التجويد، سواء للآلات المستخدمة، أو للطاقة البشرية والايدى العاملة عليها.

وعلقت: "حينما انتبهت الحكومة لخسائر الشركة، وتعاقدت مع شركة "بريزم إنترناشيونال" الإماراتية بشأن تطوير منطقة عروض الصوت والضوء، ما لبست وأن فسخت التعاقد قبل أن يبدأ تنفيذ أي شيء، لخلاف تعاقدي، وخطأ فى الإجراءات، نتج عنه تأخر تنفيذ المشروع نظرا لأن العقد ليس به شرط جزائي حال تأخر تنفيذ المشروع".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يخوفونك بالآخرة!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

الطلاق في مصر..قنبلة على الأعتاب

د. هشام الحمامي

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

الصحافة والكنيسة القبطية

القس مكاريوس فهيم قليني

مستقبل الحضارة الغربية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الإفتاء: لا يجوز لأي دولة مخالفة السعودية في هلال ذي الحجة
» «بيبي» ينتقل إلى آرسنال الإنجليزي
» رسميًا.. قيد «أوناجم» في قائمة الزمالك الإفريقية
» موعد مباراتي الإسماعيلي في البطولة العربية
» الرئيس الإماراتى يوصى مواطنيه
» ستاد القاهرة يستضيف مباريات الزمالك المحلية والإفريقية
» رسميًا.. الصفاقسي التونسي يضم عمرو جمال
» 25 لاعبًا في قائمة بيراميدز بالكونفدرالية
» سبب عدم قيد «أوناجم» في قائمة الزمالك الإفريقية
» الجونة يتعاقد مع مدافع الأهلى
» فنانة شهيرة تحذف 200 متابع لها بسبب "صورة"

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    06:56 م

  • فجر

    03:42

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
محمد مرسي
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج