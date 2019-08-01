فنانة شهيرة:« مش عايزه رجالة تاني أقسم بالله ما هتجوز»

01 أغسطس 2019 - 06:25 م

قالت الفنانة زينة، إنها لا تفكر بالزواج مرة أخرى، وهذا قرار نهائي لا رجعة فيه.

وأضافت زينة، في حوارها أثناء حوارها مع مجلة زهرة الخليج، أنها لا تتراجع عن قرارها مثل الفنانتين شيرين وأنغام، اللتان قررا الزواج بعدما أعلنا أنهما لا يفكران فيه، حيث قالت: “أنغام وشيرين حرتان ومبروك لهما سعادتهما، لكني وعهد الله لن أغيّر كلامي بعدم الزواج، وأراهن على مليون دولار لو تزوجت ثانية”.

وبردها عن متى تصل المرأة إلى قناعة بعدم الرغبة في الزواج ثانية، وتكتفي بأن تعيش الحياة بمفردها، قالت: “عندما يكون والدها رجلاً محترماً ورائعاً، وأنا فعلاً فقدت الأمل في أن أجد رجلاً مثل أبي الراحل”.

وبردها على سؤال: “ماذا تبقى من أمنياتك في الحياة، بعد أن حققت الأمومة وحصدت الشهرة؟، قالت: “أحياناً طموحي يقف، وأزهق وأشعر بالتعب، وللعلم لست امرأة مرفهة، بل أشقى وأعمل وأدرس أولادي، وأحياناً أحبط في العمل فيذهب طموحي، لكن محبة الناس تمنحك دافعاً لأجل عطاء قادم، وتؤمن لك راحة نفسية كي تستمر”.

وأضافت: “أنا مرتاحة من دون رجل، ثم إن التعب الذي أنا فيه.. هو أريح كثيراً بالنسبة لي من تعب الارتباط برجل”.

ونشرت زينة، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”، صورة لـ غلاف المجلة، وعلقت عليها مشيرة إلى الصحفي ربيع هنيدي صديقها، فقالت: “صديقي الغالي والعشرة الطيبة، مش عاوز يبطل استفزاز فيا وبينشر كلامنا مع بعض ماشاء الله عليك يا ربيع فعلا يا بخت من كان صديقه من أهم صحفيين الوطن العربي، لا وأنا فاكرة بتكلم مع نفسي شكرا يا حبيبي بالمناسبة الرهان ده كان سر بيني وبينه، بحبك”.