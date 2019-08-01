بالفيديو.. «صلاح» يتهكم على زميله في ليفربول

01 أغسطس 2019 - 06:39 م

سخر النجم محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، من زميله الكرواتي ديان لوفرين بعدما واصل «الفرعون» تفوقه على مدافع «الريدز» في لعبة «تنس الطاولة».

ونشر محمد صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع «انستجرام»، فيديو وهو يتهكم فيه على زميله ديان لوفرين، قائلاً، «لقد خسرت يا لوفرين.. تقبل الأمر ببساطة"، مضيفًا، «لا تبكي يا عزيزي.. توقف عن البكاء».

وتمكن محمد صلاح من تحقيق الفوز على ديان لوفرين على مدار 3 أيام متتالية في لعبة "تنس الطاولة".

ويستعد محمد صلاح نجم منتخب مصر لبدء موسمه الثالث فى مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" بقميص نادى ليفربول، بعدما انضم لصفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادماً من روما الإيطالى مقابل 42 مليون يورو بجانب 8 ملايين يورو «حوافز».

ويقص محمد صلاح شريط موسمه الثالث رسميًا يوم 4 أغسطس المقبل بمواجهة مانشستر سيتى فى الدرع الخيرية "كأس السوبر الإنجليزى".

ويحلم محمد صلاح بالحصول على جائزة "الحذاء الذهبى" التى تمنح لهداف الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، وذلك للموسم الثالث على التوالى.

ويستهدف محمد صلاح الذى توج بلقب الهداف فى الموسمين الماضيين للاحتفاظ بالجائزة للموسم الثالث على التوالى، ومعادلة إنجاز الثنائى المعتزل آلان شيرار وتييرى هنرى.

ونجح آلان شيرار، مهاجم نيوكاسل السابق، فى الحفاظ على جائزة هداف الدورى لـ3 مواسم متتالية للمرة الأولى فى تاريخ البطولة فى مواسم: "1994-1995، 1995-1996، 1996-1997"، وبعده الفرنسى تيرى هنرى، مهاجم أرسنال السابق وحققها فى 3 مواسم متتالية أيضًا وهى: "2003-2004، 2004-2005، 2005-2006".