مطلوب فتاة مراهقة شبيهة رانيا يوسف

01 أغسطس 2019 - 06:39 م

لجأ المخرج أحمد الجندي إلي مواقع التواصل الاجتماعي، لحل أزمة استكمال فريق عمل مسلسله الجديد "الأنسة فرح" وطلب انضمام فتاه تشبه الفنانة رانيا يوسف ولا يزيد عمرها عن 16 عاما، كما طلب العثور على فتاة شبيهة بالفنانة أسماء أبو اليزيد ولا يتجاوز عمرها 12 سنة، ومن المقرر ان يعلن بعدها عن أسماء بقية نجوم المسلسل الذي حمل سابقا عنوان "شكة دبوس".

المخرج أحمد الجندي لم يكشف اية تفاصيل عن المسلسل ولا موسم عرضه ولكن تردد سابقا أنه يحمل اسم "شكة دبوس" ومن بطولة أسماء أبو اليزيد فقط وتمتد حلقاته ل 45 حلقة وسيعرض خارج موسم دراما رمضان، ولم يعلن سابقا عن مشاركة رانيا يوسف في بطولته خاصة وان أسماء أكدت أن المسلسل يعد "بطولتها المطلقة" الأولى!!

الجندي طلب البحث عن فتاتين من الواضح أنهن سيجسدن شخصيتي رانيا يوسف وأسماء أبو اليزيد في مرحلة الطفولة والمراهقة، وقال: مطلوب بنت شبيهة الفنانة رانيا يوسف عمرها 16 سنة وبنت شبيهة الفنانة أسماء أبو اليزيد عمرها 12 سنة لمسلسل (الأنسة فرح) وبرجاء ارسال الصور والبيانات على الميل الخاص بالمسلسل.

يذكر ان الفنانة رانيا يوسف احتفلت مؤخرا بانتهاء تصوير مسلسلها الجديد "مملكة إبليس" ونشرت صورة جماعية لها مع نجمات العمل سلوى خطاب وغادة عادل وفيدرا وإيمان العاصي، عبر حسابها بموقع إنستقرام وعلقت عليها قائلة: أنا وزملائي الأبالسة، في كواليس مسلسل "مملكة إبليس".

المسلسل المستبعد من ماراثون دراما رمضان 2019 لأسباب غير معلنة، لن يعرض عبر الفضائيات المصرية والعربية، كما جرت العادة، بعدما اتفقت الشركة المنتجة على بيع حقوق عرضه الأول لأحد المواقع المشفرة المتخصصة في عرض الدراما العربية عبر شبكة الإنترنت، وبعدها سيتم تسويقه عبر شاشات الفضائيات، ولا زالت رانيا تستخدم العنوان الأصلي للعمل "مملكة إبليس" رغم إعلان صناعه سابقا عن تغييره ليصبح "وبينا ميعاد" تلبية لاعتراض الرقابة المصرية.

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي، داخل حارة شعبية، والتي تُسمى "حارة حدوقة" وقت قيام ثورة يناير، حيث تربط العديد من الأحداث الغامضة بين نساء الحارة، وتقدم رانيا يوسف شخصية "حنية"، وغادة عادل "أزهار"، وإيمان العاصي "داليدا"، وسلوى خطاب "كاسيه"، وأحمد داود "الخواجة"، ونانسي صلاح "دوسة"، ومحمود الليثي "العجوز"، وخالد أنور "بودي"، ومحمد جمعة "مخيمر"، والمسلسل من تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجنايني.