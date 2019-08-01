«الإفتاء المصرية»: غدًا أول أيام ذي الحجة

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متابعات ـ محمد عبدالرحمن

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تعرف على موعد عيد الأضحى فلكيًا

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غدًا الجمعة أول أيام شهر ذي الحجة، وأن يوم السبت الموافق 10-8-2019 هو يوم 9 ذي الحجة (وقفة عرفات)، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الموافق 11-8-2019م.

وفى وقت سابق، أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، موعد عيد الأضحى المبارك، بعد تحري هلال شهر ذي الحجة.

وأثبتت الرؤية أن يوم السبت 10 أغسطس المقبل هو يوم عرفة، وأن أول أيام عيد الأضحى سيكون الأحد 11 أغسطس.

وجاء الإعلان عقب تأكيد المرصد الفلكي في جامعة المجمعة ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، مساء اليوم، في مرصد ?جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير.

وبذلك يكون غدًا الجمعة الموافق 2 أغسطس غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم السبت 10 أغسطس، وعيد الأضحى يوم الأحد 11 أغسطس.


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